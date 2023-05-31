Hürriyet: Путин и Зеленский посетят Турцию после инаугурации Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приедут с официальными визитами в Анкару после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hurriyet.

Издание отмечает, что государственные лидеры нанесут визиты по отдельности. В ходе них будет обсуждаться зерновой коридор и конфликт на Украине.

Когда именно могут состояться эти визиты, не уточняется. Инаугурация Эрдогана планируется в ближайшие выходные.

30 мая сообщалось, что Эрдоган поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили конфликт вокруг Украины. Инициатива разговора принадлежит Зеленскому, он поздравил коллегу с переизбранием.