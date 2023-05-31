В Астрахани открыли фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Помощь ветеранам СВО и родственникам погибших героев – приоритетная задача работы регионального правительства Астраханской области. Регион стал одним из первых, кто поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о создании отделения фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Сегодня в Астрахани его открыл губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, подготовить необходимую инфраструктуру удалось менее чем за два месяца. Теперь ветераны СВО и семьи павших воинов смогут получать всестороннюю адресную помощь в одном месте.

Социальные координаторы фонда помогут оформить меры соцподдержки, установить инвалидность, обеспечат инвалидов спецоперации современными техническими средствами реабилитации, организуют психологическую поддержку, переобучение и трудоустройство. Важно, что среди сотрудников регионального отделения будут и бывшие участники СВО. Волонтёры также займутся адресной (бытовой) помощью.

«Наша задача, обязанность - сделать всё, чтобы прошедшие спецоперацию ребята по возвращению из зоны боевых действий смогли пройти медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию и жить нормальной жизнью», - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего в настоящее время обучение прошли 25 социальных координаторов. По данным регионального минсоца, к концу года их количество увеличится до 100. Все они будут распределены по районам Астраханской области.

Семьи погибших участников СВО также смогут обращаться к специалистам разных ведомств. Для удобства фонд будет работать по принципу одного окна, как МФЦ, без лишней бюрократии. В отделении также будет организовано дежурство двух психологов. В стационарах и поликлиниках назначенные сотрудники займутся маршрутизацией обратившихся в нужные лечебно-профилактические учреждения. В них бойцы смогут проходить медицинскую реабилитацию.

В ближайшее время в Астраханской области откроется региональное отделение «Ассоциации ветеранов – участников СВО», которая объединит в своих рядах тех, кто прошёл через боевые действия спецоперации. Бывшие военнослужащие будут принимать участие в уроках мужества и воспитывать молодёжь в военно-патриотических клубах.

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