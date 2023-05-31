31 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани открыли фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Помощь ветеранам СВО и родственникам погибших героев – приоритетная задача работы регионального правительства Астраханской области. Регион  стал одним из первых, кто поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о создании отделения фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Сегодня в Астрахани его открыл губернатор Игорь Бабушкин.    

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, подготовить необходимую инфраструктуру удалось менее чем за два месяца. Теперь ветераны СВО и семьи павших воинов смогут получать всестороннюю адресную помощь в одном месте.  

Социальные координаторы фонда помогут оформить меры соцподдержки, установить инвалидность, обеспечат инвалидов спецоперации современными техническими средствами реабилитации, организуют психологическую поддержку, переобучение и трудоустройство. Важно, что среди сотрудников регионального отделения будут и бывшие участники СВО. Волонтёры также займутся адресной (бытовой) помощью.   

«Наша задача, обязанность - сделать всё, чтобы прошедшие спецоперацию ребята по возвращению из зоны боевых действий смогли пройти медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию и жить нормальной жизнью», - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: .astrobl.ru

Всего в настоящее время обучение прошли 25 социальных координаторов. По данным регионального минсоца, к концу года их количество увеличится до 100. Все они будут распределены по районам Астраханской области.    

Семьи погибших участников СВО также смогут обращаться к специалистам разных ведомств. Для удобства фонд будет работать по принципу одного окна, как МФЦ, без лишней бюрократии. В отделении также будет организовано дежурство двух психологов. В стационарах и поликлиниках назначенные сотрудники займутся маршрутизацией обратившихся в нужные лечебно-профилактические учреждения. В них бойцы смогут проходить медицинскую реабилитацию.    

фонд защитники отечества(2023)|Фото: astrobl.ru

В ближайшее время в Астраханской области откроется региональное отделение «Ассоциации ветеранов – участников СВО», которая объединит в своих рядах тех, кто прошёл через боевые действия спецоперации. Бывшие военнослужащие будут принимать участие в уроках мужества и воспитывать молодёжь в военно-патриотических клубах.

Единый многоканальный номер телефона: 8-800-200-42-60, Адрес: г. Астрахань, ул. Чернышевского, 10. Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00ч. Перерыв: с 12.00 до 13.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.

Теги: фонд защитники отечества, игорь бабушкин, сво, социальные координаторы, меры соцподдержки


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