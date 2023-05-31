Выборы в гордуму обойдутся Екатеринбургу в 150 миллионов рублей

Бюджет Екатеринбурга опустеет на 150 млн рублей из-за предстоящих выборов в городскую думу. Сумма будет потрачена как на подготовку, так и на проведение выборов, сообщил начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

По ее словам в 2023 году общегосударственные расходы, куда входят и выборы, в целом будут увеличены на 6% - с 4,6 млрд до 4,89 млрд рублей. 45 из 280 млн рублей пойдут на зарплаты для младшего обслуживающего персонала, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, водителей органов местного самоуправление и доведение до минимального размера оплаты труда работников учреждений. 43 млн в Екатеринбурге собираются потратить на ремонт муниципального имущества, а 12,2 млн на работу муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, на оплату земельного налога муниципальных учреждений и прочие расходы.

Турунцева также подчеркнула, что главным распорядителем финансов станет Ленинская районная территориальная комиссия.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам.