"Газпромнефть-Хантос" развивает социальную инфраструктуру для вахтовиков

В Югре на Южно-Приобском месторождении открылся магазин нового формата. Пользоваться его услугами могут не только нефтяники, но и жители близлежащих поселков.

Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантосе", магазин-кафе под брендом G-Drive компания открыла совместно с сетью АЗС "Газпромнефть".

"Ассортимент товаров магазина подбирался индивидуально для данной локации и учитывает все потребности сотрудников, а в кафе представлена продукция высокого качества как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда. Также формат уникален тем, что мы предусмотрели возможности для комфортного времяпрепровождения и отдыха", – рассказал руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в России Олег Кузьменков.

Совершенствованию социальной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни в "Газпромнефть-Хантосе" традиционно уделяют большое внимание. Так, с 2022 года на месторождениях компании построено семь общежитий, пять современных столовых, три многофункциональных спортивных комплекса.

"Создание комфортных условий является одной из приоритетных задач. При этом важно учитывать запросы, которые приходят от самих сотрудников", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров. По его словам, магазин-кафе на Южно-Приобском месторождении органично дополняет инфраструктуру и повышает удобство пребывания на промысле.



