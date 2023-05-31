31 Мая 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В общественном транспорте Перми не включают кондиционер "из экономии топлива"

Мэр Перми Алексей Демкин ответил на полученные сообщения о духоте и выключенных кондиционерах в общественном транспорте. Кондиционеры в салоне должны работать, считает глава города.

Контрольная служба МКУ "Гортранс" проверяет кондиционеры на тех маршрутах, где они должны быть по контракту (это более 90% транспорта). За неделю проведено 122 проверки, выявлено более 30 нарушений. Основные причины – экономия топлива или неготовность оборудования к работе. Как бы ни объясняли такое отношение к пассажирам транспортники, это нарушения, написал Демкин в своем telegram-канале. Он уточнил, что надо готовиться заранее и проверять технику.

"Поручил руководителю департамента транспорта Анатолию Путину сегодня же собрать всех перевозчиков и популярно объяснить, что так делать нельзя. Пишите, на какие маршруты стоит особо обратить внимание", - написал Демкин.

Теги: Алексей Демкин, Пермь, автобус, кондиционер, общественный транспорт


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