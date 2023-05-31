31 Мая 2023
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Общество В России
Фото: уфас по пермскому краю

В России курит каждый третий

Средний российский курильщик – это мужчина в возрасте 35-44 лет, с неполным средним образованием, он живет в небольшом городе и работает на низкооплачиваемой работе в частной компании. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведя исследования к десятилетию принятия так называемого антитабачного закона.

В России около 30% населения курят. Это значительно меньше, чем до принятия антитабачного закона (в 2009 году курили 40% россиян), однако, как отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, примерно через пять лет после принятия закона (состоящего, по большей части, из ограничительных мер) доля курильщиков перестала снижаться. И она не будет снижаться, если не начать принимать новые меры, причем не запретительного, а поощрительного характера, считает эксперт.

В целом россияне не считают проблему курения остро социальной, не видят вокруг себя большого количества курильщиков. Число желающих бросить курить также довольно стабильно, не изменилась ситуация с курением и на фоне проведения СВО, отмечают во ВЦИОМ.

Примечательно, что 28% опрошенных мужчин никогда не курили, 27% бросили курить, а 31% мужчин выкуривает пачку сигарет в день. Среди женщин совсем другая картина: 69% никогда не курили, 12% бросили курить и только 5% выкуривают в день пачку сигарет.

Теги: курение, россияне, антитабачный закон, вциом, опрос


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