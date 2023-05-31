31 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Павел Табарчук, РМК

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше

Открытая тренировка по боксу прошла в спорткомплексе "Металлург" в городе Карабаше (градообразующее предприятие – "Карабашмедь"). На встречу пришли начинающие спортсмены, школьники и семьи с маленькими детьми. Все желающие испытали на себе простые, но интенсивные упражнения от настоящего чемпиона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Евгений Тищенко – заслуженный мастер спорта России, победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы, действующий чемпион по версии WBC International. И это далеко не весь список его достижений.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко(2023)|Фото: Павел Табарчук, РМК

"Я посвятил боксу около 20 лет своей жизни. Сам я из станицы Каневской Краснодарского края и не понаслышке знаю, как в небольших территориях вырастают большие чемпионы. Люблю проводить мастер-классы в таких маленьких городах, как Карабаш. Дети здесь более упорные, в хорошем смысле «голодные» до спортивных достижений. Они заинтересованы в наших встречах и тренировках, чтобы добиться будущих побед", - отметил боец RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко.

Вход на тренировку был свободным. Поначалу некоторые заняли зрительские места, не решаясь практиковаться с профессионалом. Первыми на разминку вышли воспитанники секции бокса. Но спустя несколько минут к ним присоединились родители с малышами. Упражнения оказались под силу каждому.

"Подобные знакомства мотивируют ребят на занятия спортом. Они пообщались с легендарным боксёром, узнали историю его карьеры и захотели равняться на чемпиона. Мне как тренеру было интересно узнать из первых уст о закулисье олимпиады и чемпионатов", - рассказал тренер по боксу СК "Металлург" Иван Рыков.

Год назад в Карабаше открылась секция бокса, которая объединила детей от 3-х до 17-ти лет. В зале установили ринг, а недавно там появилось ещё 14 боксёрских снарядов для подготовки к поединкам.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко(2023)|Фото: Павел Табарчук, РМК

"У всех бывают неудачи, но это не должно останавливать. Знакомство с легендой меня в этом убедило. Было волнительно опробовать на себе его приёмы. Хотелось бы в будущем встретиться с Евгением Тищенко на ринге. Ради этого хочу развиваться в спорте", - подчеркнул спортсмен секции бокса СК "Металлург" Кирилл Бачно.

В этот же день все могли сравнить свои кулаки с чемпионскими. Карабаш стал первым городом, куда привезли бойцовскую стену "Сердца RCC". На ней слепки своих кулаков оставили топовые бойцы России, в том числе Евгений Тищенко. Дети с восхищением фотографировались на фоне арт-объекта и брали автограф у звезды бокса. В дальнейшем арт-объект отправится в турне по другим городам Челябинской области. В июне его привезут в ФОК Кыштыма, а в июле он отправится в ФОК Коркино.

Теги: Евгений Тищенко, Карабаш, РМК,


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