WSJ: Сбежать из Италии сыну экс-губернатора Усса помогли "сербские бандиты"

Сербская "криминальная группировка" принимала участие в организации побега Арема Усса из Италии, где он находился под домашним арестом, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Усс-младший сменил несколько автомобилей и пересек границы нескольких стран на пути в Сербию. Оттуда он, как предполагается, вылетел в Москву.

Как отмечается, власти Италии не считают, что агенты российской разведки принимали участие в побеге, так как риск того, что за ними наблюдают, был слишком высок, пишет РБК.

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.