У бизнесмена Ковпака арестовали счет на 50 миллионов рублей

Суд удовлетворил просьбу уральского бизнесмена Игоря Ковпака и арестовал средства на его расчетном счете в размере 50 млн рублей. Как указано в определении Арбитражного суда Свердловской области, изначально у предпринимателя должны были арестовать семейные активы в виде помещений в ТЦ на ул. Восстания, принадлежащие ООО "Армаг", а также доли участия Игоря Ковпака в компании в размере 99% и его сына Льва Ковпака в размере 1%.

В суд обратился также и Лев Ковпак, с просьбой заменить арест 1% доли в ООО "Армаг" на арест принадлежащего компании нежилого помещения на Академика Бардина, 12 и арест денежных средств на его расчетном счете.

"В обоснование этого Ковпак Л.И. указал на то, что он является депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ VII созыва, принимал участие и голосовал по вопросу ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Его политическая деятельность в качестве депутата Госдумы вызвала применение к нему экономических и иных санкций со стороны США, стран Евросоюза и иных отдельных государств, включая также всевозможные ограничения в отношении юридических лиц, к которым он имеет отношение. При этом владение им долей в уставном капитале ООО "Армаг", входящего в Группу компаний "Кировский", может поставить под угрозу финансовую устойчивость всех обществ, входящих в группу, возможность использования услуг кредитных учреждений, а также проведения расчетов за приобретаемые и поставляемые товары", - говорится в определении суда.

Рассмотрев все доводы, Арбитражный суд удовлетворил оба заявления, постановив, что сохранение ранее наложенной обеспечительной меры существенно затрудняет хозяйственную деятельность предприятия, препятствует совершению сделок, связанных с передачей помещений в аренду. Более того, в рамках обособленного спора о привлечении Игоря и Льва Ковпака, а также супруги младшего бизнесмена Вероники и ООО "Лев" к субсидиарной ответственности, которая рассматривается судом уже более полутора лет, ни конкурсный управляющий, ни основной кредитор (ООО "РНГО") так и не смогли доказать, что ответчики имеют статус контролирующих должника (ООО "Продовольственная компания") лиц.

"При таких обстоятельствах суд считает, что примененные арбитражным судом обеспечительные меры, установленные определением Арбитражного суда от 29.07.2021 являются явно несоразмерными заявленным требованиям", - добавили в суде.