Из России запрещен вывоз патронов и гильз для нарезного оружия

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия. Также под запрет попали гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

"Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.