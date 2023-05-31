Рособрнадзор будет устанавливать требования к сайтам вузов и школ

Рособрнадзор будет устанавливать требования к структуре сайтов вузов и школ. Закон об этом приняла Госдума.

Законопроект имеет скорее технико-юридический характер, поскольку Рособрнадзор и так это делает, но не по закону, а согласно нормативным актам Правительства РФ. Теперь эту норму закрепили в законе об образовании.

На сайтах будут размещать сведения о структуре и органах управления образовательной организации, о численности бюджетников и иностранцев, о педагогическом составе и о языках образования.