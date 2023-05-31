"Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Усса в сенаторы

В красноярском региональном парламенте фракция "Единая Россия", обладающая большинством, выдвинула на должность члена Совета Федерации экс-губернатора Александра Усса. 25 мая избирком передал Уссу мандат депутата краевого Заксобрания, так что теперь ничто не мешает бывшему главе региона стать сенатором.

На прошлой неделе место для Усса в Совете Федерации освободил Валерий Семенов. Предполагается, что он вернется в Красноярский край и станет вице-губернатором.

Усс подал в отставку 20 апреля, он заявил, что президент предложил ему работу "на федеральном уровне". Примечательно, что до этого Усс намекал, что не против продолжить работу в качестве губернатора и баллотироваться на новый срок.

Однако после скандала с уголовным преследованием сына Усса и его побегом в Россию Владимир Путин назначил врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.