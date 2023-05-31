Около десяти беспилотников попытались атаковать Брянскую область за сутки

Около 10 беспилотников попытались атаковать за минувшие сутки Брянскую область. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, часть беспилотников была сбита, часть перехватили средства РЭБ. Несколько дронов упали вблизи села Куршановичи Климовского района.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ВСУ обстреляли пограничный пункт – автомобильный пункт пропуска "Погар". Telegram-канал Baza пишет, что обстрел, предположительно, велся из танка. Пострадавших нет.