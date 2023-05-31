Обвиняемых в экономических преступлениях арестовывать больше не будут?

Госдума приняла закон о том, что обвиняемых в экономических преступлениях не будут арестовывать.

Законопроект реализует поручение президента, направленное на либерализацию мер пресечения в отношении предпринимателей. При выборе меры пресечения предпочтение будут отдавать мерам, не связанным с заключением под стражу: подписке о невыезде, личному поручительству, залогу, домашнему аресту, - чтобы предпринимателю продолжал свой бизнес и его не захватили конкуренты.

Арестовать предпринимателя разрешено только в случае, если он скрывался, нарушил ранее избранные ограничительные меры или у него нет места жительства и пребывания.

Продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по региону, а продление срока дознания - с согласия прокурора региона.

Параллельно Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий с 1 млн до 3,5 млн рублей порог крупного ущерба по экономическим преступлениям.