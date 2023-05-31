Бастрыкину доложат об обмелении челябинского озера Увильды

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обмелении озера Увильды в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

К главе СК обратились в соцсетях жители региона. Они рассказали, что обмеление озера происходит уже несколько лет, в этом году уровень воды понизился на 1,5-2 метра, а сама вода помутнела и образовалась взвесь. Жители опасаются экологического бедствия.

Возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе расследования и перспективах его завершения представят Александру Бастрыкину.