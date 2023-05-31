31 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: СКР

Бастрыкину доложат об обмелении челябинского озера Увильды

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обмелении озера Увильды в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

К главе СК обратились в соцсетях жители региона. Они рассказали, что обмеление озера происходит уже несколько лет, в этом году уровень воды понизился на 1,5-2 метра, а сама вода помутнела и образовалась взвесь. Жители опасаются экологического бедствия.

Возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе расследования и перспективах его завершения представят Александру Бастрыкину.

Теги: Александр Бастрыкин, Увильды,


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