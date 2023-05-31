31 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Пассажиры внутренних рейсов смогут покупать алкоголь в аэропортовых duty free

Минфин разработал законопроект, по которому алкоголь в аэропортовых магазинах duty free смогут покупать и пассажиры, летающие внутри страны. Пока такая опция доступна только гражданам, вылетающим за рубеж.

"Предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", - говорится в сообщении министерства.

По мнению Минфина, такое решение поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли убытки из-за пандемии и санкций.

Теги: duty free, алкоголь, внутренние рейсы


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