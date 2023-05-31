31 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд просит увеличить количество трудовых мигрантов

В этом году в Россию может приехать больше трудовых мигрантов, чем планировалось. Минтруд предлагает увеличить количество разрешений на работу для иностранцев, приезжающих по визе. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативых правовых актов.
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На 2023 год Правительство РФ установило квоту в 124 тыс. разрешения на работу для иностранцев, приезжающих в страну по визе. Эту численность Минтруд распределяет по регионам. В проекте почти по всем регионам предлагается увеличить квоту. Правда, ненамного. Сводное число проект не содержит, поскольку оно разбито по десяткам граф, но навскидку рост составит несколько процентов.

Параллельно МВД предлагает сохранить упрощенный порядок получения вида на жительство некоторым из иностранных рабочих, работающих по востребованным профессиям. С них не будут требования оформления разрешения на временное проживание. Перечень этих профессий установит Минтруд.

Требование - иностранец должен работать по включенной в список специальности не менее трех лет до дня обращения за выдачей вида на жительство.

Теги: трудовые, мигранты


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