Белоруссия намерена повысить плату за транзит нефти по "Дружбе"

Власти Белоруссии планируют поднять тариф на прокачку по северной и по южной веткам нефтепровода "Дружба" – страна, лишившаяся из-за санкций доходов от транзита российской нефти по северной ветке нефтепровода, хочет компенсировать потери.

Оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба", "Гомельтранснафта Дружба", 26 мая обратился в "Транснефть" с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню, пишет "Ъ". В "Транснефти" изданию подтвердили получение письма от белорусского оператора, отказавшись от подробных комментариев.

Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского Мозыря, а в Белоруссии разветвляется на две нитки: северная идет в направлении Польши и Германии, а южная – через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. По словам источников издания, повышение тарифа предполагается на обоих направлениях. Так Белоруссия пытается компенсировать потерю объемов на северном направлении после того, как в начале года Германия и Польша остановили импорт российской нефти и начали закупки нефти из Казахстана в гораздо меньших объемах. В целом по итогам года поставки из Казахстана вряд ли превысят 1 млн т, что примерно в 20 раз меньше, чем прежде поставлялось из России.