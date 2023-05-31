Медведев назвал британских политиков "законной военной целью" для России

Любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну", — написал Медведев на своей странице в соцсети Twitter.

Таким образом политик отреагировал на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Ранее он, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право "проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию".

Утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Никто серьезно не пострадал. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима.