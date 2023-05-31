Суд оставил в СИЗО бывшего замглавы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве

Челябинский областной суд оставил под арестом до 13 июля бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Гаврилова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

По версии следствия, обвиняемый совместно с директором муниципального предприятия в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более 5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие.