31 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге местного жителя закололи в попытке скрыть похищение удочки

Жителя Екатеринбурга будут судить за убийство и разбой. Обвиняемый якобы убил знакомого, после того, как украл у него удочку. Под удар попал и случайный прохожий, ставший свидетелем преступления.

По версии следствия инцидент произошел 12 июня прошлого года с 20.30 до 21.12 на территории лесопарковой зоны ФГБОУ ВО "УрГУПС". Обвиняемый распивал спиртное вместе с мужчиной 1966 г.р. Во время этого обвиняемый похитил у последнего рыболовную удочку и скрылся. Тогда потерпевший отправился на поиски собутыльника, который в это время прятался в кустах с колюще-режущим предметом.

Следствие считает, что мужчина не хотел отдавать удочку, а потому решил убить ее настоящего владельца, нанеся не менее 4 ударов в область жизненно-важных органов: в шею и грудную клетку. Довести дело до конца не получилось, на месте преступления появился свидетель 1983 г.р. Чтобы скрыть свои действия, обвиняемый накинулся на прохожего и нанес ему 2 удара колюще-режущим предметом в область шеи и 1 удар в области ребер, в результате чего тот скончался на месте.

Обвиняемый забрал имущество убитого свидетеля и потерпевшего, после чего скрылся. Убегая от места преступления, екатеринбуржец заметил девушку и, угрожая ей колюще-режущим предметом, попытался отобрать сумочку. Оказавшей активное сопротивление девушке удалось скрыться от преступника, удержав ценное имущество при себе.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело сразу по трем эпизодам: п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), а также чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, похищение, удочка, убийство


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