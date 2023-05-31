31 Мая 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правителmcndf Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников на площадках проекта Академгородка 2.0 провел выездное рабочее совещание

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание по развитию Технопарка Новосибирского Академгородка. Глава региона на месте рассмотрел вопросы создания рекреационной зоны в микрорайоне «Щ», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

андрей травников, академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, работы ведутся в рамках реализуемого правительством Новосибирской области проекта «Академгородок 2.0».

Отчет о результатах деятельности Академпарка за 2020-2022 годы, текущем состоянии реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027 годов» главе региона представил генеральный директор Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

андрей травников, академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Основные показатели деятельности Академпарка демонстрируют устойчивый и динамичный рост. Количество резидентов парка в 2022 году составило 333, численность сотрудников – 9,3 тыс. человек. По итогам 2022 года выручка резидентов составила 40,3 млрд рублей, увеличившись на 27,1%, по сравнению с 2021 годом. Налоговые поступления составили 3,5 млрд рублей, показав рост в 25%, из них в консолидированный бюджет Новосибирской области – 1,75 млрд рублей, что на 16,7% превышает уровень 2021 года.

Также динамично развивается проект «Горки Академпарка»: завершается строительство всех 12-квартирных домов, заказчиком-застройщиком которых выступает АО «Академпарк». В 2021-2022 гг. введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, на завершающей стадии строительства находятся еще два дома. Завершены работы по благоустройству территории поселка, по обустройству детской и спортивной площадки, работы по озеленению территории поселка.

андрей травников, академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Разработан мастер-план производственной площадки «Кампус Академпарка» в п. Ложок, включающий 11 зданий общей площадью более 12,8 тыс кв. м. Проведены экологические, геологические, геодезические и археологические изыскания.

академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Разработана проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей, получены положительные заключения экспертизы, проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. По результатам конкурсов ведётся строительство сетей НВК, сетей тепло и электроснабжения. В июле 2022 г. начато строительство производственно-лабораторного здания площадью 1,5 тыс. кв. м.

андрей травников, академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правителmcndf Новосибирской области

Продолжается реализация инфраструктурного проекта «Трапеция», включающего центр коллективного пользования, где разместятся лабораторно-производственные и офисные помещения, приборостроительный бизнес-инкубатор, сервисно-бытовые объекты, уникальная «Фабрика научного кино». Проект реализуется по поручению Губернатора Новосибирской области, совместно с Агентством инвестиционного развития региона.

академгородок 2.0(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения по разработке проекта парка отдыха под рабочим названием «Чербузы». Парк планируется разбить на территории от железнодорожной станции «Сеятель» до ул. Кутателадзе в микрорайоне «Щ» Советского района Новосибирска.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новый парк будет включать полосу бывшей железной дороги, смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы. Здесь будут сформирована благоустроенная территория, включающая детскую и спортивные площадки, зоны для тихого отдыха, кафе с прокатом, ландшафтные объекты с новым озеленением. Через весь парк пройдет единый пешеходный маршрут с велодорожкой протяжённостью 2,5 километра – от станции «Сеятель» до ул. Кутателадзе, фактически – до Технопарка. Общая площадь парка составит 13 га.

Глава региона обратил внимание проектировщиков на необходимость обсуждения проекта с местными жителями, а также на совершенствование схемы движения пешеходов и велосипедистов по территории парка и микрорайона.

Теги: Академгородок 2.0, андрей травников, академпарк, горки академпарка, резиденты парка


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