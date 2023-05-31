31 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Югре потушили пожар в заповеднике "Малая Сосьва"

В Югре потушили пожар в заповеднике "Малая Сосьва". Новые пожары на землях особо охраняемой природной территории не зарегистрированы, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования Югры.

На сегодняшний день в регионе ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 36 га и 17 лесных лесных пожаров на площади 1277,1 га.

Из них 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га действуют в Кондинском районе. Локализован только один на площади два гектара.

Два пожара на площади 48 га действуют в Советском районе, один, меньше гектара - в Ханты-Мансийском районе. По одному локализованному пожару в Нижневартовском, Октябрьском и Сургутском районах.

Теги: Малая Сосьва, заповедник, пожар


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Ранее 28.05.2023 12:02 Мск В Югре горит заповедник "Малая Сосьва"

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