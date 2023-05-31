В Югре потушили пожар в заповеднике "Малая Сосьва"

В Югре потушили пожар в заповеднике "Малая Сосьва". Новые пожары на землях особо охраняемой природной территории не зарегистрированы, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования Югры.

На сегодняшний день в регионе ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 36 га и 17 лесных лесных пожаров на площади 1277,1 га.

Из них 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га действуют в Кондинском районе. Локализован только один на площади два гектара.

Два пожара на площади 48 га действуют в Советском районе, один, меньше гектара - в Ханты-Мансийском районе. По одному локализованному пожару в Нижневартовском, Октябрьском и Сургутском районах.