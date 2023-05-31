На Урале магазин заплатит покупателю почти 100 тысяч за бракованный телевизор

Жительница Каменска-Уральского выиграла суд у магазина, продавшего ей бракованный телевизор.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, ранее она купила в одном из магазинов телевизор стоимостью 59 тысяч 999 рублей. Однако дома покупательница обнаружила трещины на экране, а при включении – вертикальные разноцветные полосы. Женщина сразу же обратилась к продавцу с претензией и потребовала вернуть деньги за неисправный товар.

Продавец, однако, отказал, сославшись на то, что недостатки появились из-за неправильной транспортировки техники домой. В ответ покупательница потребовала видео с камер наблюдения магазина. На записях обнаружилось, что продавцы-консультанты неосторожно обращались с товаром после его распаковки и дальнейшей упаковки именно в том районе экрана, где и были обнаружены трещины.

Женщина обратилась в консультационный пункт для потребителей, где ей помогли составить судебный иск. Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства, взыскал с продавца не только стоимость самого телевизора, но и компенсацию морального вреда, а также штраф. Всего жительница уральского города получит 97 тысяч рублей.