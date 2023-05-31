31 Мая 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК стала лауреатом конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022"

Трубная металлургическая компания (ТМК) вошла в число победителей конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022". Компания победила в двух номинациях "За проект в сфере энергоэффективности" и "За развитие кадрового потенциала", а также получила диплом в номинации "За проект в сфере цифровизации", сообщает пресс-служба ТМК.

Эксперты российского делового сообщества высоко оценили проекты по энерго- и ресурсосбережению Волжского трубного завода (ВТЗ), Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), входящих в ТМК. Также были отмечены системные направления деятельности компании по развитию кадрового потенциала — активно расширяющаяся практика Корпоративного университета TMК2U, участие в профориентационных программах и проекте "Профессионалитет", мероприятия по подготовке и совершенствованию профессиональных стандартов, поддержка форумов и чемпионатов профессионального мастерства. В номинации, посвященной цифровизации, был отмечен успешно реализованный проект ТМК по созданию и внедрению интегрированного программного продукта "Цифровое сталеплавильное производство", интерес к которому уже проявил ряд предприятий отечественной металлургии.

"Высокая независимая экспертная оценка подтверждает значимость всех данных направлений в нашей работе", — отметил первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов.

Теги: Трубная металлургическая компания, РСПП, конкурс


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