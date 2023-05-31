В Тюмени 300 подростков занимаются военной-спортивной подготовкой

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на базе "Стальной азарт", где 300 тюменских подростков занимаются военной-спортивной подготовкой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сама база напоминает настоящий боевой полигон. С детьми работают квалифицированные инструкторы.

"Вчера побывал на объекте. Программа обучения очень насыщенная - тактическая медицина, огневая подготовка (теория и практика), работа с беспилотниками, передвижение и работа в группах. Парни быстро втянулись. Причем занимаются с современным оборудованием - на одной из точек, например, можно изучить тепловизоры, коллиматорные прицелы. То есть все то, что сейчас используют наши Вооруженные Силы", - сообщил губернатор.

Он также проверил свои навыки стрельбы под руководством инструкторов. На полигоне есть разные пистолеты. Губернатору Моору больше всего понравился пистолет Лебедева - он с ним выбил лучший результат.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил создать в стране Центры развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. Тюменская область вошла в число 12 регионов, где уже запустились первые филиалы.

"Пообщался с инструкторами нашего Центра, с ребятами, которые здесь занимаются, будем поддерживать проект и развивать его дальше", - добавил губернатор.