31 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Telegram/Mash

Hill: Вопрос Украины станет одним из главных в праймериз Республиканской парти

Чем меньше кандидат от республиканцев поддерживает Украину, тем выше его рейтинг. Об этой особенности предстоящей избирательной кампании в США пишет The Hill.

Отношение к участию США в военном конфликте на стороне Украине должно стать одной из самых резких разделительных линий на праймериз Республиканской партии. Экс-президент Дональд Трамп - главный претендент, наиболее скептически относящийся к продолжению поддержки Украины на нынешнем уровне. От него отстает губернатор Флориды Рон Десантис, который менее критично настроен относительно Украины.

А вот другие кандидаты являются ярыми русофобами: это бывший посол в ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс, который должен объявить о своем решении в ближайшее время. Хейли говорит, что США просто необходимо нанести военное поражение России. Пенс в целом разделяет эту точку зрения.

По данным Pew Research Center, в январе 40% сторонников Республиканской партии считали, что США оказывают "слишком большую" поддержку Украине.

Теги: США, Украина


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