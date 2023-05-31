31 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 32 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, среди пострадавших - 21 ребенок. Также уточняется, что госпитализированы не все пострадавшие.

Напомним, 30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону во время детских соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова обрушились трибуны на стадионе. Изначально сообщалось о 21 пострадавшем. Одна женщина погибла.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что причиной трагедии стала непогода - трибуна опрокинулась из-за порыва ветра.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Теги: трибуна, ростов-на-дону, обрушение трибуны


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