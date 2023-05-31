На Калининской АЭС отключился от сети первый энергоблок

Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС (Тверская область). Росэнергоатом сообщает, что угрозы безопасности нет, при этом о причине срабатывания автоматики не сообщается.

"Тридцатого мая в 22.46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении Росэнергоатома.

В то же время второй, третий и четвертый энергоблоки станции продолжают работу в штатном режиме.

"Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в Росэнергоатоме.

Калининская АЭС производит около 15% всей электроэнергии, вырабатываемой в России атомными электростанциями.

В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Со станции электричество поставляется в Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Выдача производимой электроэнергии осуществляется в восемь регионов страны.