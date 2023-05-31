31 Мая 2023
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Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники передали уральским пенсионерам свыше 32 000 упаковок "нелегального" крема

Партию нелегального крема в количестве более 32 тыс. вместо утилизации передали в дома престарелых Свердловской и Челябинской областей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Экспертиза показала, что крем абсолютно безопасен для использования.

Всего таможенники конфисковали 1,4 тыс. коробок с продукцией. Еще в сентябре предприниматель из Челябинска пытался провезти товар на 4 млн рублей из Узбекистана. Однако при досмотре таможенники обнаружили, что на упаковке крема для рук был нелегально использован чужой товарный знак. Косметические средства отправили на экспертизу, которая доказала безопасность товара.

Партия нелегального крема, конфискованная на уральской таможне(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На перевозчика составили административный протокол по факту нарушения прав интеллектуальной собственности. В это время изъятую продукцию решили не уничтожать, а передать в три дома престарелых Свердловской и Челябинской областей.

Партия нелегального крема, конфискованная на уральской таможне(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Надеемся, что косметика порадует получателей и сделает их кожу нежной. Всего в текущем году уральские таможенники безвозмездно передали нуждающимся сахар, товары народного потребления, ткани на общую сумму более 33 миллионов рублей. При этом за весь прошлый год стоимость аналогичных товаров не превысила 40 миллионов рублей", - рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Теги: таможня, пенсионер, крем, дом престарелых


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