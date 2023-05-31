"Водоканал" на месяц перекроет улицу в Екатеринбурге

ЕМУП "Водоканал" на месяц закроет движение транспорта по улице 22 Партсъезда в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, движение будет закрыто от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября. Ограничения продлятся с 13 июня по 13 июля 2023 года.

Как пояснили в мэрии, на участке будут проводиться работы по строительству трубопровода. При этом схема движения общественного транспорта меняться не будет. Автомобилисты смогут объехать перекрытия по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - добавили в администрации.