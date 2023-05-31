Правительство РФ создало ФГУП "Железные дороги Новороссии"

Правительство России создало ФГУП "Железные дороги Новороссии". Предприятие объединит железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Оно будет находиться в ведении Росжелдора, головной офис расположится в Донецке.

"Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок", - объяснили в пресс-службе кабмина.

Ожидается, что в новую организацию будут переведены сотрудники "Донецкой железной дороги", "Луганской железной дороги", "Херсонской железной дороги", "Мелитопольской железной дороги" и концерна "Железные дороги Донбасса".