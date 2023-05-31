31 Мая 2023
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Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В Краснодарском крае дрон атаковал еще один НПЗ

Дрон-камикадзе снова атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщает Baza.

Предварительно, завод был атакован сегодня около половины четвертого утра, пишет телеграм-канал.

Уточняется, что в результате падения беспилотника произошел взрыв. Возгорания на территории не произошло. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

Напомним, НПЗ был атакован четырьмя беспилотниками в ночь с 3 на 4 мая. Загорелся резервуар с дизельным топливом. 5 мая НПЗ снова атаковал беспилотник, в результате удара была повреждена одна из установок завода, о пострадавших не сообщалось.

Минувшей ночью пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Предварительная причина - прилет БПЛА"

Теги: ильский нпз, дрон, беспилотник


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