В Челябинской области на трассах ограничили движение большегрузов из-за жары

В Челябинской области на федеральных дорогах ввели временное ограничение движения большегрузов из-за жары.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, временное ограничение вводится для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать с 12 до 20 часов 31 мая на участке 1549– 1871 км М-5, на участке 16 - 146 км Челябинск-Троицк, на участке 12 - 55 км Челябинск-Новосибирск и на участке 12 - 131 км подъезд к Екатеринбургу.

Водителей большегрузов просят заранее продумывать свой маршрут с учетом ограничений, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам ДПС.