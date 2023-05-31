"Уралкалий" отметил День химика

В канун профессионального праздника — Дня химика — в "Уралкалии" определены лучшие сотрудники и подразделения, достигшие высоких трудовых показателей и результатов по итогам года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В номинации "Лучшая фабрика" награда присуждена коллективу карналлитовой обогатительной фабрики СКРУ-1. Комплекс погрузочно-разгрузочных работ СКРУ-1 признан победителем в номинации "Лучший погрузочный комплекс".

Ко Дню химика также подведены итоги конкурсов профессионального мастерства лаборантов химического анализа и работников семи обогатительных фабрик в номинациях "Лучший сменный мастер", "Лучший аппаратчик" и "Лучшая команда технологов".

В целом, министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами отмечены 479 сотрудников "Уралкалия". Приказом Министерства промышленности и торговли РФ звание "Почетный химик" присвоено Юлии Москвичевой, начальнику отдела технического контроля и Светлане Козловой, начальнику отдела аналитических исследований.

Генеральный директор "Уралкалий" Виталий Лаук отметил, что один из главных профессиональных праздников "Уралкалий" по праву встречает в качестве лидера российской калийной промышленности.

"В этот день хотелось бы особенно отметить преданность своему делу и профессионализм всех сотрудников поверхностного комплекса Компании. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, мы чтим и приумножаем наши славные трудовые традиции", - подчеркнул он.