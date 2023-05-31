Слуцкий предложил ввести детское пособие для самозанятых женщин

Для поддержки рождаемости нужно установить пособие по уходу за ребенком до полутора лет для самозанятых женщин. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что более 3,5 млн женщин используют этот режим налогообложения. Но сегодня все они ограничены в получении социальных гарантий. В то время как государство должно поддерживать каждую маму, независимо от того, как она до этого зарабатывала.

"Перед нами - глобальная демографическая проблема. Нам необходимо принять все меры и в скорейшем времени удвоить население страны. Уверен, введение социальных гарантий для самозанятых женщин позволит приблизить достижение этой цели", - написал Слуцкий.

Эта уверенность, однако, не подтверждается практикой. По последним данным, даже рождаемость первых детей в расчете на одну женщину за последние 6 лет снизилась на 20%, вопреки введению маткапитала на первого ребенка, сообщила сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не понимает, почему рождаемость в России падает.

Перед Россией стоит перспектива не удваивания, а уполовинивания населения. Это произойдет уже к концу века при продолжении нынешних тенденций. Меры социальной поддержки, как показывает опыт, ничего не дают. Накануне.RU еще в 2017 году писало, что время исправлять демографию материальными мерами ушло. А власти подменяют демографическую политику, выражающуюся количеством рожденных детей, социальными мерами, измеряемыми в рублях.