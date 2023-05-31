В ОЭЗ "Лотос" в Астраханской области построят завод по производство натуральных кормов для рыб и животных

В Астраханской области продолжают развивать особую экономическую зону «Лотос». В числе резидентов ОЭЗ "Лотос", в частности, действует акционерное общество «Рыбные корма». Это предприятие возводит здесь завод по производству натуральных кормов для рыб и домашних животных, что является актуальной потребностью российского рынка после ухода части иностранных производителей.

Цеха уже практически готовы, в данное время идут пуско-наладочные работы и осуществляется процесс подключения к сетям газо- и электроснабжения.

Ввод в эксплуатацию планируется в этом году. Первоначально завод будет выпускать 25 тысяч тонн кормов в год, а после запуска второй линии мощность производства увеличат в два раза.

Правительство Астраханской области системно проводит большую работу по привлечению инвестиций в регион. И это не только налоги в бюджет, но и новые рабочие места. АО «Рыбные корма» планирует вложить в производство почти 2,5 млрд рублей и создать более 100 новых рабочих мест в регионе.