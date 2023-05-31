В Госдуму внесен законопроект о запрете "смены пола"

В Госдуму внесен анонсированный ранее законопроект, который вводит полный запрет на "смену пола", в том числе медицинское вмешательство и документальное оформление. Под законопроектом поставили свои подписи 368 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что в России действует развитая индустрия "смены пола", включающая сеть ЛГБТ-организаций, врачей, психологов, которые направляют свою активность на подростков и молодежь. Защита института брака, закрепленная в Конституции, требует запрета этого явления. Но практика "смены пола" и ее пропаганда только набирают обороты, параллельно с этим растет и число формального подтверждения "смены пола".

Справка об "изменении пола" выдается на основании приказа Минздрава РФ от 23.10.2017 № 850н при постановке диагноза "транссексуализм". Эту справку можно свободно получить во многих частных клиниках по всей России, стоимость такой услуги - до 30 тыс. рублей.

Законопроект предполагает запрет на проведение медицинских процедур по "смене пола", в том числе формирование первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. Исключение сделано только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. В этом случае медицинское вмешательство будет допускаться по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения. Утверждать перечень соответствующих медучреждений и порядок выдачи таких решений будет Правительство.

Согласно данным МВД, с 2016 по 2022 гг. за заменой паспортов гражданина РФ по основанию "изменение пола" обратились 3 тыс. человек. Если в 2016 году было 142 таких случая, то в 2022-м - уже 996 человек. То есть рост в 7 раз.

Важно, что в соответствии с действующей в России Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10), транссексуализм относится к группе "Психические расстройства и расстройства поведения". А вот по МКБ-11, которую Россия собирается принять до 2025 года (приказ Минздрава РФ от 22 апреля 2021 г. № 385), транссексуализм исключен из перечня болезней и переведен в раздел "Состояния, связанные с сексуальным здоровьем". Это ставит под вопрос принятие МКБ-11 в России.

Депутат Госдумы Николай Николаев подчеркивает, что "поменять пол" невозможно. Он определяется набором хромосом. Изменить можно только внешность, но пол останется тем же. Людей просто калечат.

"Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизни без шанса исправить ошибку", - написала депутат Ирина Филатова.

Она добавила, что все выходные продолжалась работа над текстом законопроекта. Рассматривались несколько версий, но победу одержал самый жесткий вариант, не допускающий "нефизиологических" исключений.