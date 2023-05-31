31 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: rosatom.ru

Главу цеха Белоярской АЭС отправили в колонию за взяточничество

Начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами Белоярской АЭС признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Организация получения взятки в особо крупном размере". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решение было принято накануне. Белоярский районный суд назначил 36-летнему Владимиру Булатову 8 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,9 млн рублей. Булатова взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Булатов состоял в сотрудничестве с замдиректора по общим вопросам Денисом Васькиным. Вместе они разработали преступную схему, благодаря которой смогли бы получить деньги с подрядчиков. Булатов передал Васькину 2 млн рублей, после чего обоих задержали сотрудники ФСБ.

Теги: Белоярская АЭС, взяточничество, штраф


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