31 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: www.kladovayalesa.ru

Махонин подписал закон об усилении борьбы с распространением борщевика в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об усилении борьбы с распространением борщевика в Добрянском, Краснокамском, Нытвенском, Пермском городских округах и Пермском муниципальном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято в связи с неконтролируемым массовым распространением борщевика на этих территориях.

Напомним, в мае депутаты заксобрания приняли законопроект, увеличивающий штрафы за непринятие мер по борьбе с этим растением.

Разработкой проекта занималось министерство агропромышленного комплекса Пермского края, которое ранее наделили полномочиями вести борьбу с борщевиком в Сосновском. В регионе этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

Для граждан сумма штрафа составит от двух тысяч рублей до пяти тыс. руб. для должностных лиц – от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц – от 150 тыс. руб. до одного миллиона руб.

Сейчас минимальный штраф для граждан - 500 рублей, максимальный - две тысячи, должностных лиц штраф начинается от 10 тыс. и заканчивается 20 тыс. руб., для юридических лиц штраф от 30 тыс. руб. и максимум до 50 тыс. руб. Таким образом максимальный штраф для юридических лиц вырастет в 20 раз.

Работу по устранению борщевика на территории края будет вести "Центр развития агробизнеса". При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков – как юридические лица, так и физические.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент затраты на обработку участка от борщевика намного выше размера штрафа, потому ответственные лица не принимают никаких мер по избавлению от сорняка.

Теги: Дмитрий Махонин, борщевик, штрафы


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