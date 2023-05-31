Нападающий "Урала" Влут пройдет реабилитацию в Нидерландах

Нападающий ФК "Урал" Рай Влут успешно прооперирован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игроку сделали операцию на пяточной кости в одной из европейских клиник. По словам врачей, она прошла по плану.

"Восстановление Рая займет от двух до четырех месяцев. Наш футболист начнет реабилитацию дома в Нидерландах, а затем вернется в Екатеринбург и продолжит восстановление здесь", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Нидерландах у Влута серьезные проблемы с законом: в апреле суд в Харлеме приговорил игрока уральцев к двум с половиной годам тюрьмы. Было доказано, что футболист стал виновником аварии на трассе, в результате чего погиб 4-летний ребенок. Суд установил, что Влут был в сильном алкогольном опьянении и также запретил ему садиться за руль на четыре года.

Однако, как заявлял президент екатеринбургской команды Григорий Иванов, несмотря на приговор нападающий все равно продолжит играть за "Урал". По словам функционера, Рай будет оспаривать судебное решение и подавать апелляцию.