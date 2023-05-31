31 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили убрать прокатные электросамокаты с пешеходных улиц

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александр Якубовский предложил ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их проезд по пешеходным улицам. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на его обращение в МВД и Минтранс.

Якубовский также предложил запретить использование этих средств передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры он призвал ввести и для электровелосипедов.

По мнению депутата, на необходимость введения дополнительных ограничений указывает статистика. Так, если в 2019 году было зафиксировано 147 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), то в 2022-м - уже 976.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею об ограничении мест использования электросамокатов. До этого такое предложение выдвинул сенатор Андрей Клишас.

Напомним, в России с 1 марта ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. В ПДД вводится само понятие СИМ, права и ответственность лиц, ими управляющих, а также собственно правила движения на таких средствах.

Теги: электросамокаты, пешеходные улицы, госдума


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