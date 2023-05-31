Из Белгородской области начали из-за обстрелов эвакуировать детей

В Шебекино в результате ночного массированного удара пострадали четыре человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "ситуация ухудшается".

"Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Также глава региона сообщил о разрушениях: снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.

"Различные повреждения есть у 12 автомобилей. Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объем работы очень большой", - отметил Гладков.

Также он рассказал о начале эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж.