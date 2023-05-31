Текслер назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Максима Перницкого и Евгения Яковлева заместителями управляющего делами губернатора и правительства области. Соответствующие постановление опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Для Перницкого установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.
Также Алексей Текслер возложил исполнение обязанностей начальника экспертно-аналитического управления областного правительства на первого заместителя руководителя управления Александра Шведова. Он будет исполнять обязанности до назначения нового начальника.