31 Мая 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Максима Перницкого и Евгения Яковлева заместителями управляющего делами губернатора и правительства области. Соответствующие постановление опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для Перницкого установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Также Алексей Текслер возложил исполнение обязанностей начальника экспертно-аналитического управления областного правительства на первого заместителя руководителя управления Александра Шведова. Он будет исполнять обязанности до назначения нового начальника.

Теги: назначение, Алексей Текслер,


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