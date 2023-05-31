Текслер назначил двух заместителей управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области

Также Алексей Текслер возложил исполнение обязанностей начальника экспертно-аналитического управления областного правительства на первого заместителя руководителя управления Александра Шведова. Он будет исполнять обязанности до назначения нового начальника.

Для Перницкого установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Максима Перницкого и Евгения Яковлева заместителями управляющего делами губернатора и правительства области. Соответствующие постановление опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .



