31 Мая 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Участники чемпионата "Профессионалы будущего" предложили актуальные решения для производства ТМК

Трубная металлургическая компания (ТМК) предложила студентам разработать программу повышения эффективности производства стали на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в ТМК, в рамках Национального чемпионата по технологической стратегии "Профессионалы будущего". Компания стала генеральным партнером полуфинала чемпионата по направлению "Металлургия и технологии материалов" "Metal Cup", сообщает пресс-служба ТМК.

Организатором участия ТМК в мероприятии выступил Корпоративный университет ТМК2U. Кейс для студентов профессиональных и высших учебных заведений представил руководитель направления по поддержанию и развитию инфраструктуры автоматизированных систем управления сталеплавильного производства ТМК Александр Литвиненко.

В полуфинале приняли участие шесть команд младшей лиги (учащиеся колледжей и техникумов) и девять – старшей лиги (студенты вузов) из четырех регионов России. Проекты оценивало экспертное жюри, в которое вошли специалисты электросталеплавильного цеха ПНТЗ "Железный Озон 32". Основными критериями для выбора победителей стали технологичность, потенциал развития предложений, экономическое обоснование, презентация и инновационность решений. При этом учитывался не только уровень подготовки презентаций, но и креативное мышление участников, способность к нестандартным подходам.

Наибольшее количество баллов набрали команды Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых в младшей лиге и Южно-Уральского государственного университета – в старшей. Победители и призеры полуфинала чемпионата получили путевку на финал соревнований, который состоится летом 2023 года, а также возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства на предприятиях ТМК.

Также в рамках чемпионата участникам презентовали кадровые программы ТМК для молодых специалистов и провели экскурсии по производственным площадкам ПНТЗ — электросталеплавильному цеху "Железный Озон 32", трубопрокатному цеху, Финишному центру по производству труб нефтяного сортамента и Музею истории предприятия.

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалы будущего, решения


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