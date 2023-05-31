Губернатор Кубани сообщил о пожаре на Афипском НПЗ из-за атаки беспилотника

Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, возгорание удалось локализовать на площади в 100 кв.м. Пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что пожар полностью ликвидирован.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая НПЗ "Ильский" на Кубани был атакован четырьмя беспилотниками, загорелся резервуар с дизельным топливом. 5 мая НПЗ снова атаковал беспилотник, в результате удара была повреждена одна из установок завода, о пострадавших не сообщалось. При этом, по данным Mash, взрыв мог произойти не из-за атаки БПЛА, а из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.