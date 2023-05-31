В Челябинской области ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки

В Миассе Челябинской области семилетний ребенок лишился части пальца, катаясь с "бесхозной" горки, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Керченская. Девочка, катаясь на горке, зацепилась мизинцем за дырку в металле, и ей оторвало фалангу пальца. Сохранить палец не удалось.

Общественники выяснили, что горка является бесхозяйным объектом, и кто ее установил неизвестно. Они обратились в прокуратуру с целью установить и наказать виновника.