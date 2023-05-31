Вынесен приговор по делу о ДТП в Лесном, где погибли восемь человек

Суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП в уральском ЗАТО Лесной, в результате которого погибли восемь человек. Фигурантов не стали отправлять в колонию.

Напомним, авария случилась 10 июня 2021 года: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, в результате водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли восемь человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы. После трагедии было возбуждено дело и задержаны несколько подозреваемых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, всего было трое фигурантов. Первый из них – мужчина 1964 года рождения – на момент событий был водителем автопредприятия. Как показало расследование, именно он, управляя неисправным автобусом ПАЗ, сбил людей.

Другой обвиняемый – мужчина 1959 года рождения – работал механиком автопредприятия и выпустил на маршрут автобус с неисправной тормозной системой. Наконец, третий обвиняемый – мужчина 1953 года рождения – был директором АТП и продолжал использовать неисправные транспортные средства (в частности, тот самый автобус), оказывая услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, число погибших и пострадавших в этом жутком ДТП могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров.

"Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, была временно приостановлена. Позднее цех возобновил работу в штатном режиме. В связи с произошедшей трагедией, непосредственно после нее, по решению главы города Лесной Сергея Черепанова в городе объявлялся траур", - отметил полковник Горелых.

В начале мая прокурор назвал желаемые сроки в колонии для обвиняемых по делу о ДТП с восемью погибшими в Лесном, а сегодня суд вынес свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, водитель получил четыре года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Однако на основании части 2 статьи 62 УК РФ колонию заменили на принудительные работы на все те же четыре года. А директору автопредприятия суд назначил один год ограничения свободы.

Что касается механика, то материалы его уголовного дела выделены в отдельное производство в связи с болезнью фигуранта. Приговор ему будет вынесен позже.