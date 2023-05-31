31 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За сутки в Свердловской области потушено 15 лесных пожаров

Огнеборцам Среднего Урала за последние сутки удалось потушить 15 лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики региона. На данный момент в области все еще бушует 19 лесных пожаров на площади 3,8 тыс. га, 10 из которых на площади 1,3 тыс. га уже локализованы.

Огонь был потушен:

  • в Алапаевском районе на площади 62 га;
  • в Березовском городском округе на площади 9 га;
  • в городском округе Первоуральск –на площади 15 га;
  • в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 4,4 га;
  • в Талицком городском округе на площади 1 га.

Локализованы и не распространяются возгорания:

  • в Сосьвинском городском округе на площади 1,2 тыс. га;
  • в Сысертском городском округе на площади 58 га;
  • в городском округе Верхняя Пышма на площади 24 га;
  • в городском округе Сухой Лог на площади 10 га;
  • в городском округе Верхотурский на площади 10 га;
  • в Асбестовском городском округе на площади 10 га..

Противостоят природным пожарам 850 специалистов Авиалесоохраны, МЧС, лесничество, а также арендаторы. Помимо этого, задействовано 130 единиц техники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация - 2 борта Бе-200 МЧС России. На очаги природных пожаров ими было совершено 22 сброса воды общим объемом 198 куб.м. Авиацией РСЧС было сброшено 126 тонн воды.

Теги: пожар, МЧС, огонь, лес


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