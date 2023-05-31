В России наладят выпуск техники для реанимации и УЗИ

В России наладят производство медицинского оборудования.

Речь идет, в том числе о таких сферах, как УЗИ, неотложная помощь и реанимация. На фоне антироссийских санкций "Ростех" намерен в 4 раза нарастить свою долю на рынке медоборудования. Для этого будет создан единый центр, который займется созданием, продвижением и сервисному обслуживанию техники.

Госкорпорация намерена выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины. В реализации инициативы будут задействованы 30 заводов и четыре холдинга, которые ведут самостоятельную политику и конкурируют между собой, однако с помощью корпоративного центра этот процесс будет скоординирован, сообщают "Известия".

Напомним, в России создадут новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии. "Ростех" объединит как минимум 15 предприятий.